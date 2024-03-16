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Мосгоризбирком: испорченные бюллетени сохранят, если они будут читаемы, их учтут

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Все бюллетени, которые испортили на избирательных участках в Москве, будут сохранены.

Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, всё опечатано, и, если бюллетени будут читаемы, их учтут.

«Вот эти вот люди — они своих целей не добьются... И в том случае, если будут читаемы отметки в этих бюллетенях, мы их учтём», — цитирует Реута РИА Новости.

Ранее член Центризбиркома России Константин Мазуревский заявил, что бюллетени, которые были повреждены каким-либо образом, пройдут проверку членами участковых избирательных комиссий (УИК).

Также в Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования.

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