Мосгоризбирком: испорченные бюллетени сохранят, если они будут читаемы, их учтут
Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
По его словам, всё опечатано, и, если бюллетени будут читаемы, их учтут.
«Вот эти вот люди — они своих целей не добьются... И в том случае, если будут читаемы отметки в этих бюллетенях, мы их учтём», — цитирует Реута РИА Новости.
Ранее член Центризбиркома России Константин Мазуревский заявил, что бюллетени, которые были повреждены каким-либо образом, пройдут проверку членами участковых избирательных комиссий (УИК).
Также в Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования.