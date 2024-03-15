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Онколог Басанов посоветовал пересмотреть образ жизни для профилактики предрака

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Врач-онколог, заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов заявил, что для профилактики рака и предрака стоит пересмотреть свой образ жизни.
Онколог Басанов посоветовал пересмотреть образ жизни для профилактики предрака
  • Gettyimages.ru
  • © Assembly

«В целях профилактики развития рака и предрака следует пересмотреть свой образ жизни: сбалансированно питаться, минимизировать в рационе потенциально опасные продукты, добавить в ежедневные приёмы пищи большее количество овощей и фруктов», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, также стоит уделять время физическим нагрузкам, отказаться от вредных привычек, чаще проводить время на свежем воздухе.

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