Онколог Басанов посоветовал пересмотреть образ жизни для профилактики предрака

Врач-онколог, заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов заявил, что для профилактики рака и предрака стоит пересмотреть свой образ жизни.

«В целях профилактики развития рака и предрака следует пересмотреть свой образ жизни: сбалансированно питаться, минимизировать в рационе потенциально опасные продукты, добавить в ежедневные приёмы пищи большее количество овощей и фруктов», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, также стоит уделять время физическим нагрузкам, отказаться от вредных привычек, чаще проводить время на свежем воздухе.

Ранее психолог Галина Красноруженко в беседе с телеканалом «360» рассказала, почему весной может наблюдаться депрессивное состояние.