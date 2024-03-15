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Психотерапевт Крашкина: просмотр фильмов ужасов может ухудшить качество сна

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Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, что некоторые привычки могут вызывать бессонницу.
Психотерапевт Крашкина: просмотр фильмов ужасов может ухудшить качество сна
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«Употребление кофеина перед сном может затруднить засыпание и снизить качество сна из-за стимулирующего действия кофеина», — поделилась она в разговоре с РИАМО.

Врач также порекомендовала избегать просмотра перед сном фильмов ужасов и триллеров с напряжённой атмосферой, так как нервное перевозбуждение может ухудшить качество сна.

«Отбор спокойной и успокаивающей музыки, избегание травматичных фильмов и эмоционального стресса перед сном могут способствовать более качественному сну и приятным сновидениям», — резюмировала Крашкина.

Ранее психолог Анна Глушнёва в разговоре с телеканалом «360» рассказала, как можно интересно и с пользой организовать каникулы для школьника.

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