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Сомнолог Полуэктов: недосып снижает защитные функции организма

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Сомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого медицинского университета им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов рассказал, что качество и количество сна — важные факторы, напрямую влияющие на состояние здоровья.
Сомнолог Полуэктов: недосып снижает защитные функции организма
  • Gettyimages.ru
  • © Highwaystarz-Photography

Сон взрослого человека должен длиться не менее семи часов, поделился специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Недостаток ночного сна может привести к сахарному диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям, особенно к артериальной гипертонии. Люди, работающие по сменному графику, могут быть склонны к развитию онкозаболеваний из-за нарушения природных биоритмов, отметил Полуэктов.

Сокращение сна даже на один час от рекомендуемой нормы снижает защитные функции организма и его способность противостоять инфекциям, предупредил специалист.

Ранее психолог по расстройству пищевого поведения (РПП) Анастасия Касьяненко в беседе с НСН посоветовала лечить такое заболевание комплексно.

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