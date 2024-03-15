Зампред ЦИК Булаев рассказал о пяти инцидентах с порчей бюллетеней на выборах

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев рассказал о произошедших пяти инцидентах с порчей бюллетеней в первый день голосования в рамках выборов президента России.

«У нас, к сожалению, произошло около пяти ЧП с тем, что портят бюллетени <...>», — цитирует его РИА Новости.

По словам Булаева, зафиксированы инциденты, когда ящики для голосования залили краской. Также есть случай порчи КОИБ — сканер тоже залили краской.

Зампред ЦИК призвал членов избирательных комиссий ответственно дежурить около ящиков для голосования и КОИБов.

Ранее сообщалось, что на четырёх избирательных участках, открытых в рамках выборов президента России, на урны с бюллетенями пролили зелёнку.