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В Москве выдали более 2000 займов по программе «Семейной ипотеки» в январе

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице в январе оформили 2,2 тыс. займов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 18,4 млрд рублей. Это примерно на 65% больше, чем в январе 2023-го.
В Москве выдали более 2000 займов по программе «Семейной ипотеки» в январе
  • Gettyimages.ru

При этом количество выданных кредитов увеличилось на 78%, пишет сайт kp.ru.

Ефимов отметил, что это рекордное число кредитов для традиционно «низкого» января в столице с начала действия программы в 2018 году.

По итогам января 2024 года на Москву приходится более 11% выданных в России займов и около 18% их объёма, подчеркнул вице-мэр.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова сообщал, что IT-специалисты региона оформили около четырёх тыс. договоров на льготную ипотеку общей суммой около 35 млрд рублей.

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