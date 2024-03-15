В Москве выдали более 2000 займов по программе «Семейной ипотеки» в январе
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При этом количество выданных кредитов увеличилось на 78%, пишет сайт kp.ru.
Ефимов отметил, что это рекордное число кредитов для традиционно «низкого» января в столице с начала действия программы в 2018 году.
По итогам января 2024 года на Москву приходится более 11% выданных в России займов и около 18% их объёма, подчеркнул вице-мэр.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова сообщал, что IT-специалисты региона оформили около четырёх тыс. договоров на льготную ипотеку общей суммой около 35 млрд рублей.