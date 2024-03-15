На северо-западе Москвы построят образовательный комплекс

В Москве одобрено строительство образовательного комплекса на 1550 мест, заявила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская.

Об этом сообщает НСН.

Объекты на северо-западе Москвы построят на средства городского бюджета.

«На земельном участке площадью 3,5 га предлагается разместить два образовательных объекта: школу на 1,2 тыс. мест площадью 25,9 тыс. кв. м и детский сад на 350 мест площадью 6,6 тыс. кв. м», — сказала Княжевская.

Она уточнила, что в зданиях будут подземные уровни. Рядом с учреждениями обустроят зоны для игр и спортивные площадки.

Также стало известно, что в Крыму в селе Трёхпрудном открылся новый детский сад на 160 мест, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.

В учреждении оборудованы образовательные зоны c дидактическими пособиями и играми, сенсорная комната, спортивный и музыкальный залы, спортивные и игровые площадки.

Кроме того, в детском саду установлены пандусы, лифт, тактильные указатели и индикаторы для незрячих и слабовидящих детей.

Ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону получит федеральные средства на строительство социально значимых объектов.