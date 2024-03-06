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Ростов-на-Дону получит федеральные средства на строительство социально значимых объектов

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Ростов-на-Дону получит около 9 млрд рублей на строительство социально значимых объектов инфраструктуры.
Ростов-на-Дону получит федеральные средства на строительство социально значимых объектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на портал федерального правительства.

В частности, будут выделены средства на завершение строительства Областного детского хирургического центра инновационных технологий и на возведение зданий научно-исследовательского противочумного института.

Также стало известно о планах по ремонту Кировского цирка, передаёт istochnik.online со ссылкой на областное правительство. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Работы должны быть проведены в 2026—2028 годах.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 460 млн рублей направят на программу развития сельских территорий.

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