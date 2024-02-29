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В Пермском крае 460 млн рублей направят на программу развития сельских территорий

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В Пермском крае на финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2024 году направят более 460 млн рублей, из них 432 млн выделят из федерального бюджета.
В Пермском крае 460 млн рублей направят на программу развития сельских территорий
  • Gettyimages.ru
  • © Andriu_s

Исполнение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях, рассмотрели в ходе выездного заседания правительства края в Кудымкарском муниципальном округе под председательством главы региона Дмитрия Махонина, пишет сайт kp.ru.

По словам министра АПК региона Павла Носкова, в этом году планируется оказать господдержку восьми семьям на приобретение или строительство 704 кв. м жилья. Объём финансирования составит 17 млн рублей.

Ещё 7,1 млн рублей соцвыплат пойдёт на свидетельства для граждан на улучшение жилищных условий с периодом реализации год на приобретение и два года на строительство.

На субсидии по договорам найма предусмотрено 9,9 млн рублей.

Кроме того, по программе льготной сельской ипотеки в текущем году планируют предоставить кредиты на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 38 млн рублей из федерального бюджета направят на обеспечение льготников жильём в 2024 году.

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