В Ставропольском крае рассказали об обеспечении льготников жильём

В Ставропольском крае продолжается работа по обеспечению льготников жильём. В 2024 году на эти цели из федерального бюджета направили более 38 млн рублей.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональный Минстрой.

«Всего в очереди на получение жилья 93 человека, из них 18 граждан будут обеспечены в этом году. Дополнительно по двум категориям у нас есть средства прошлых лет, что позволит оказать помощь ещё 31 семье», — заявил и. о. министра строительства и архитектуры региона Валерий Савченко.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО увеличили финансирование на переселение жителей из аварийного жилья.