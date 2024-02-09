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В Ставропольском крае рассказали об обеспечении льготников жильём

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В Ставропольском крае продолжается работа по обеспечению льготников жильём. В 2024 году на эти цели из федерального бюджета направили более 38 млн рублей.
В Ставропольском крае рассказали об обеспечении льготников жильём
  • Gettyimages.ru
  • © Natalya Vilman

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональный Минстрой.

«Всего в очереди на получение жилья 93 человека, из них 18 граждан будут обеспечены в этом году. Дополнительно по двум категориям у нас есть средства прошлых лет, что позволит оказать помощь ещё 31 семье», — заявил и. о. министра строительства и архитектуры региона Валерий Савченко.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО увеличили финансирование на переселение жителей из аварийного жилья.

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