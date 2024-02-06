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В ЯНАО увеличили финансирование на переселение жителей из аварийного жилья

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В Ямало-Ненецком автономном округе правительство региона увеличило финансирование «Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным» на 2024 год.
В ЯНАО увеличили финансирование на переселение жителей из аварийного жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на соответствующий документ окружного кабмина.

«В целом объём финансирования мероприятия по оказанию содействия в формировании жилищного фонда автономного округа и муниципального жилищного фонда составляет 15 529 777 000 рублей», — сказано в документе.

Всего в нынешнем году в ЯНАО новым жильём планируется обеспечить около 10 тыс. человек, проживающих в ветхом фонде.

Ранее сообщалось, что в Тюмени на участке 5,5 га появится городская застройка по реновации.

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