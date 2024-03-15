Двое мужчин насмерть разбились в угнанном автомобиле в Челябинской области

В Магнитогорске Челябинской области двое ранее судимых жителей 26 и 33 лет на угнанном автомобиле врезались в грузовик. От полученных травм оба скончались на месте.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Авария произошла в ночь на 15 марта на проспекте Карла Маркса.

Водитель за рулём Lada Granta совершил наезд на стоящий грузовик Volvo FH с полуприцепом. От полученных травм он и его пассажир скончались на месте происшествия.

Установлено, что мужчины угнали автомобиль в посёлке Зингейском вечером 14 марта и за несколько часов добрались на нём до Магнитогорска. Оба угонщика ранее были судимы за имущественные преступления, в том числе за неправомерное завладение автомобилем.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП, которое произошло между населёнными пунктами Чернолесовский и Николаевка в Башкирии, где столкнулись легковой автомобиль и трактор. В результате аварии погибли четыре человека.