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Четыре человека погибли в ДТП с трактором и автомобилем в Башкирии

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Смертельное ДТП произошло между населёнными пунктами Чернолесовский и Николаевка в Башкирии, где столкнулись легковой автомобиль и трактор. В результате аварии погибли четыре человека.
Четыре человека погибли в ДТП с трактором и автомобилем в Башкирии

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, ДТП произошло на 1323-м км автодороги М-7 «Волга». В результате столкновения легковой автомобиль съехал в кювет и загорелся. Находившиеся в нём четверо человек погибли.

«Специалисты МЧС России извлекли жертв аварии из авто и ликвидировали горение. Водитель трактора передан врачам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аварии на Урале, где грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения пострадали семь человек.

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