Четыре человека погибли в ДТП с трактором и автомобилем в Башкирии

Смертельное ДТП произошло между населёнными пунктами Чернолесовский и Николаевка в Башкирии, где столкнулись легковой автомобиль и трактор. В результате аварии погибли четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, ДТП произошло на 1323-м км автодороги М-7 «Волга». В результате столкновения легковой автомобиль съехал в кювет и загорелся. Находившиеся в нём четверо человек погибли.

«Специалисты МЧС России извлекли жертв аварии из авто и ликвидировали горение. Водитель трактора передан врачам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аварии на Урале, где грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения пострадали семь человек.