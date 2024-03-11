Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на Урале, пострадали семь человек

Авария произошла на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали семь человек.

В сообщении отмечается, что авария произошла на 78-м километре федеральной трассы. По предварительным данным, там столкнулись Toyota и грузовик Hongyan. Движение транспорта на указанном участке дороги ограничили.

«Водитель Toyota при начале движения с правой обочины не убедился в безопасности и допустил столкновение с грузовым автомобилем», — указали в пресс-службе.

Среди пострадавших — двое несовершеннолетних. Всех их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Ранее стало известно об аварии на трассе в ЯНАО, где в результате столкновения легковых автомобилей погибли два человека.