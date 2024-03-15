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В Кировской области направили 86 млн рублей на организацию детского отдыха

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Зампред правительства Кировской области Светлана Шумайлова заявила о выделении 86 млн рублей на организацию отдыха и оздоровления детей.
В Кировской области направили 86 млн рублей на организацию детского отдыха
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

Как отметила Шумайлова на заседании межведомственной комиссии, в 2024 году планируется отправить 56 тыс. детей в 480 организаций, включая 23 загородных лагеря.

Часть выделенных средств направят на субсидирование приобретения путёвок родителями для своих детей.

Весенняя оздоровительная кампания в регионе начинается 18 марта, сезон детского летнего отдыха официально откроется 29 мая.

Ранее сообщалось, что в Московской области более 10 тыс. детей получат путёвки в лагерь в рамках детской оздоровительной кампании 2024 года.

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