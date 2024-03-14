В Подмосковье более 10 тысяч детей получат бесплатные путёвки в лагерь

В Московской области более 10 тыс. детей получат путёвки в лагерь в рамках детской оздоровительной кампании 2024 года.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

«Оздоровительная кампания для детей стартовала в январе. За это время уже более 500 ребят провели каникулы в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе. Путёвки будут предоставлены и на период апрельских каникул», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.

Бесплатные путёвки предусмотрены для детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот, детей участников СВО, детей из малообеспеченных семей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области 30 тыс. льготников предоставят бесплатные электронные путёвки в санатории Краснодарского края, Крыма и средней полосы России.