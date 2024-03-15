Аналитик Котов предупредил об уловках маркетологов

Бизнес-аналитик, руководитель отдела продаж образовательной академии и предприниматель Кирилл Котов рассказал о технологиях, которые используют маркетологи для увеличения продаж.

«Одной из главных уловок маркетологов можно назвать указание цены в рассрочку вместо обычной. Такая практика появилась несколько лет назад на дорогих товарах (бытовая техника, гаджеты, автомобили), а сейчас стала появляться повсеместно. Например, вместо 100 тыс. рублей на ценнике указывают 10 тыс. с пометкой «в месяц», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по словам специалиста, часто создаётся иллюзия дефицита товара.

«Компании ограничивают доступ к своим продуктам или услугам с помощью пометок «Осталось 3 штуки», «Предложение действительно только 48 часов» и т. д.», — сказал Котов.

Кроме того, по словам аналитика, дополнительно создаётся эффект толпы, чтобы показать, как много людей уже заинтересовались продуктом.

«Помимо самых популярных уловок, есть и более необычные. Например, использование запаха выпечки в общепитах, чтобы продлить нахождение в кафе и увеличить аппетит клиента. По статистике, в местах с приятным ароматом люди проводят на 15 минут дольше, а значит, больше заказывают», — заключил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев выразил мнение, что желательно оставлять в виде наличных до половины ежемесячного дохода.