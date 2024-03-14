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Экономист Беляев посоветовал оставлять наличными до половины ежемесячного дохода

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев выразил мнение, что желательно оставлять в виде наличных до половины ежемесячного дохода.
Экономист Беляев посоветовал оставлять наличными до половины ежемесячного дохода
  • РИА Новости

«Наличные могут быть использованы в любой экстраординарной ситуации. К примеру, при безналичных расчётах может отключиться электричество или произойти ещё какие-то сбои. Поэтому бумажные деньги должны обязательно быть под рукой», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, необязательно носить всю сумму с собой — деньги могут просто храниться дома.

Как добавил Беляев, эти средства должны играть роль резерва, и не стоит тратить их на импульсивные покупки.

Ранее президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин выразил мнение, что не стоит вкладывать в биткоин последние деньги.

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