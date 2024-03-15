В Сибири и на Дальнем Востоке губернаторы проголосовали на выборах президента России.

В первый день на участки пришли главы Алтайского и Камчатского краёв, Бурятии, Еврейского автономного округа, Забайкалья, Омской, Кемеровской, Амурской, Сахалинской и Тюменской областей.

Ранее стало известно, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента России в Геническе.

Также участки для голосования на выборах президента открылись в Москве.