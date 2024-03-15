Губернатор Херсонской области проголосовал на выборах президента России в Геническе
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«Я вот в начале восьмого ехал по городу и вижу, что к избирательным участкам уже идут люди. О чём это говорит? Это говорит о том, что херсонцы, все жители Херсонской области — они, может быть, ждали этого дня, готовились к этому дню», — сказал Сальдо.
Ранее председатель Народного совета ДНР Артём Жога проголосовал на избирательном участке имени Александра Захарченко в Донецке.
Также участки для голосования на выборах президента открылись в Москве.