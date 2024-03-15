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Артём Жога проголосовал в Донецке на выборах президента России

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Председатель Народного совета ДНР Артём Жога проголосовал на избирательном участке имени Александра Захарченко в Донецке.
Артём Жога проголосовал в Донецке на выборах президента России
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

«Готовы работать, выполнять все задачи, поставленные нам Родиной, стремиться к победе, улучшать все жизненные части и факторы для нашего народа. Все ждут скорейшей победы», — сказал Жога.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв проголосовал на выборах президента Российской Федерации.

Также глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации.

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