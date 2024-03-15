Артём Жога проголосовал в Донецке на выборах президента России
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«Готовы работать, выполнять все задачи, поставленные нам Родиной, стремиться к победе, улучшать все жизненные части и факторы для нашего народа. Все ждут скорейшей победы», — сказал Жога.
Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв проголосовал на выборах президента Российской Федерации.
Также глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации.