Артём Жога проголосовал в Донецке на выборах президента России

Председатель Народного совета ДНР Артём Жога проголосовал на избирательном участке имени Александра Захарченко в Донецке.

Об этом информирует ТАСС.

«Готовы работать, выполнять все задачи, поставленные нам Родиной, стремиться к победе, улучшать все жизненные части и факторы для нашего народа. Все ждут скорейшей победы», — сказал Жога.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв проголосовал на выборах президента Российской Федерации.

Также глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации.