Глава Кемеровской области Цивилев проголосовал на выборах президента России

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на выборах президента Российской Федерации.

Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства региона.

«Сегодня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев одним из первых пришёл на избирательный участок №341 в Кемерове и проголосовал на выборах президента России», — говорится в сообщении.

Затем, как отмечается, глава региона посетил Штаб общественного наблюдения, где ведётся видеоконтроль за ситуацией на избирательных участках региона.

Ранее глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации.