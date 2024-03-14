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Вирусолог Викулов назвал хроническую усталость симптомом постковидного синдрома

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о симптомах постковидного синдрома.
Вирусолог Викулов назвал хроническую усталость симптомом постковидного синдрома
  • Gettyimages.ru

«Постковидный синдром развивается не менее чем у 30% людей, которые перенесли ковид. Среди них психоневрологические нарушения встречаются у 40—50% граждан в той или иной степени проявлений. Вирус проникает в головной мозг, это уже известный и доказанный наукой факт», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, к симптомам можно отнести синдром хронической усталости, головные боли, бессонницу.

Как отметил Викулов, в большинстве случаев компенсировать состояние можно.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Минздрава РФ профессор, академик РАН Сергей Авдеев рассказал об отличиях хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) от других хронических заболеваний дыхательной системы — бронхита, эмфиземы.

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