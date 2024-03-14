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В Челябинске зимой 2024 года средние зарплаты выросли на 5%

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Аналитики выяснили, что в Челябинске в течение зимы 2024 года средние предлагаемые зарплаты выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом.
В Челябинске зимой 2024 года средние зарплаты выросли на 5%
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Работа».

«Если зимой 2023 года работодатели предлагали в среднем 50 964 рубля, то зимой 2024 года — 53 353 рубля», — сказано в сообщении.

Большинство (69%) челябинцев назвали размер заработной платы важным факторов при трудоустройстве. Ещё 43% респондентов ценят гибкие условия труда. Для 36% важно официальное трудоустройство.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что число самозанятых в Москве в 2023 году выросло на 329 тыс. и достигло 1,5 млн.

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