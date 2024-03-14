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HR-специалист Лоикова посоветовала тщательно изучать описание вакансии

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Независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, как избежать мошенников среди работодателей.
HR-специалист Лоикова посоветовала тщательно изучать описание вакансии
  • РИА Новости

«В первую очередь обращайте внимание на само описание вакансии, как составлено объявление. Зачастую у мошенников оно может выглядеть как призыв к действию. Нет никаких конкретных профессиональных, личных требований. Текст просто эмоционально составлен», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, нормальный работодатель никогда никаких денег не берёт и покупать товар тоже не предлагает.

Также рекомендуется изучить сайт компании, её страницы в социальных сетях и отзывы.

«Если вам очень понравилась вакансия и вас пригласили, но есть какие-то сомнения, поищите в соцсетях людей, которые когда-то там работали. Эта информация может быть указана у них на странице. Можно спокойно написать им в личные сообщения и попросить поделиться своим впечатлением. Это абсолютно нормальная практика», — добавила Лоикова.

Ранее эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Елена Клименко выразила мнение, что для соискателя при смене профессии может оказаться полезным опыт работы на фрилансе.

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