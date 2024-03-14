Психолог Лялина объяснила феномен «синдрома отпуска»

Эксперт Moscow Business School в области HR Ирина Лялина рассказала об особенностях «синдрома отпуска».

Состояние, когда в первую неделю отдыха не получается расслабиться и отключиться от рабочих проблем, а вернувшись из отпуска, не можешь войти в рабочий ритм, — как раз и есть «синдром отпуска», заявила эксперт в беседе с РИАМО.

«Если это только двухнедельный период отдыха, то, скорее всего, толком вы не отдохнёте, поскольку в течение недели вы будете привыкать к отдыху и большому количеству свободного времени, затем сам отпуск, после чего — работа с синдромом отпускника», — сказала Лялина.

Как отметила специалист, стоит за неделю планировать выход в отпуск. Заранее передать дела, не перерабатывать и переключить эмоции на предвкушение отдыха.

«Так вы сократите адаптационный период перехода от работы к отпуску и отдыху», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что, согласно проведённому исследованию, 27% россиян были в отпуске один раз за год в 2023 году, ещё 30% — два раза.