Исследование: 27% россиян были в отпуске один раз за год

Согласно новому исследованию, 27% россиян были в отпуске один раз за год в 2023 году, ещё 30% — два раза.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Авиасейлс».

По словам 18% участников опроса, они в прошлом году остались без отпуска.

Также выяснилось, что 67% респондентов если и уходили на каникулы, то не меняли обстановку — оставались дома или в пределах родного города.

Ранее сообщалось, что большинство россиян, перешедших на удалёнку (61%), в ходе исследования признались, что стали чувствовать себя лучше, а 28% отметили увеличение уровня продуктивности.