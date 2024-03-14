Двухлетняя девочка отравилась наркотиком в Свердловской области
Двухлетняя девочка отравилась наркотиком в Полевском Свердловской области, сообщили в пресс-группе городского ОМВД.
- РИА Новости
«Мама девочки будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», — приводит сообщение РИА Новости.
В конце февраля двух подростков госпитализировали после отравления алкоголем в Нижневартовске.
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