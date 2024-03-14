Двухлетняя девочка отравилась наркотиком в Свердловской области

Двухлетняя девочка отравилась наркотиком в Полевском Свердловской области, сообщили в пресс-группе городского ОМВД.

«Мама девочки будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», — приводит сообщение РИА Новости.

В конце февраля двух подростков госпитализировали после отравления алкоголем в Нижневартовске.