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Московскую неделю моды посетили 60 тысяч гостей

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Показы второй Московской недели моды с 1 по 8 марта посетили 60 тыс. человек. К онлайн-трансляциям присоединились свыше 5 млн раз.
Московскую неделю моды посетили 60 тысяч гостей
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Свои коллекции представили больше 230 дизайнеров и брендов из России и десяти дружественных государств. Среди них Бразилия, Китай, Индонезия, Коста-Рика и Южно-Африканская Республика», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В показах приняли участие бренды из 48 городов — Якутска, Медвежьегорска, Астрахани, Иркутска, Екатеринбурга и др.

При помощи маркета 69 российских брендов смогли расширить клиентскую базу. По предварительным данным, объём сделок составил около 150 млн рублей.

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что фестиваль «Московская Масленица» проходит до 17 марта на 19 площадках во всех районах столицы.

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