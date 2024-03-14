RT узнал подробности об одном из членов ячейки РДК, задержанной ФСБ в Петербурге

RT узнал подробности об одном из членов террористической ячейки РДК*, которую ФСБ разгромила в Санкт-Петербурге, — его зовут Ринат Бахтиярович Ильин, в феврале ему исполнилось только 18 лет.

RT выяснил, что до задержания юноша зарабатывал установкой светового оборудования. Ранее занимался вольной борьбой, есть серебряный знак ГТО.

В 2024 году Ильина привлекали к административной ответственности, за что — неизвестно. Мать Ильина утверждает, что сына подставил один из задержанных вместе с ним, а сам он — «патриот России» и не участвовал в политической деятельности.

14 марта стало известно, что на территории Санкт-Петербурга задержали членов законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса», которую курирует украинская военная разведка.

В феврале один из радикалов получил неустановленное ядовитое вещество в мешке весом около 20 кг, фигуранты должны были смешать его с продуктами питания и отправить в виде гумпомощи бойцам, участвующим в СВО в составе добровольческого воинского формирования «Эспаньола».

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.