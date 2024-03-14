Члены РДК планировали отправить отравленные продукты добровольцам «Эспаньолы»
- РИА Новости
Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Сообщается, что в феврале один из соучастников получил неустановленное ядовитое вещество в мешке весом около 20 кг.
Ядовитое вещество фигуранты должны были смешать с продуктами питания и отправить в виде гумпомощи бойцам, участвующим в СВО в составе добровольческого воинского формирования «Эспаньола», для совершения теракта.
28 февраля фигурантов задержали. Двое признали причастность и дали показания. Ещё один фигурант отрицает причастность и отказался от дачи показаний.
Ранее ФСБ сообщила, что на территории Санкт-Петербурга задержали членов законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса» (РДК), которую курирует украинская военная разведка.
Суд арестовал задержанных до 27 апреля.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.