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Члены РДК планировали отправить отравленные продукты добровольцам «Эспаньолы»

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Члены запрещённого «Русского добровольческого корпуса»* планировали отправить отравленные продукты добровольцам «Эспаньолы».
Члены РДК планировали отправить отравленные продукты добровольцам «Эспаньолы»
  • РИА Новости

Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Сообщается, что в феврале один из соучастников получил неустановленное ядовитое вещество в мешке весом около 20 кг.

Ядовитое вещество фигуранты должны были смешать с продуктами питания и отправить в виде гумпомощи бойцам, участвующим в СВО в составе добровольческого воинского формирования «Эспаньола», для совершения теракта.

28 февраля фигурантов задержали. Двое признали причастность и дали показания. Ещё один фигурант отрицает причастность и отказался от дачи показаний.

Ранее ФСБ сообщила, что на территории Санкт-Петербурга задержали членов законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса» (РДК), которую курирует украинская военная разведка. 

Суд арестовал задержанных до 27 апреля.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

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