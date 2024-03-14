Члены РДК планировали отправить отравленные продукты добровольцам «Эспаньолы»

Члены запрещённого «Русского добровольческого корпуса»* планировали отправить отравленные продукты добровольцам «Эспаньолы».

Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Сообщается, что в феврале один из соучастников получил неустановленное ядовитое вещество в мешке весом около 20 кг.

Ядовитое вещество фигуранты должны были смешать с продуктами питания и отправить в виде гумпомощи бойцам, участвующим в СВО в составе добровольческого воинского формирования «Эспаньола», для совершения теракта.

28 февраля фигурантов задержали. Двое признали причастность и дали показания. Ещё один фигурант отрицает причастность и отказался от дачи показаний.

Ранее ФСБ сообщила, что на территории Санкт-Петербурга задержали членов законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса» (РДК), которую курирует украинская военная разведка.

Суд арестовал задержанных до 27 апреля.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.