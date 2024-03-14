Невролог Демьяновская: от ношения сумки на одном плече осанка может испортиться

Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская предупредила, что ношение сумки на одном плече, особенно с тяжестями, может испортить осанку. По её словам, исправить такой дефект будет непросто.

Из-за слабости мышечного корсета в области грудного и шейного отделов и при избыточном весе сумки у человека может появиться боль в спине, мышечная скованность, головная боль, чувство онемения или покалывания в кистях или пальцах рук, поделилась врач в беседе с Life.ru.

По её словам, со временем это приведёт к искривлению осанки. Чтобы избежать этого, Демьяновская посоветовала заменить сумку на рюкзак — это позволит более равномерно распределить тяжести.

Кроме того, следует избегать подъёма очень тяжёлой клади. В норме сумка или рюкзак должны весить не более 10% от массы тела человека, добавила она.

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