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В Калининградской области за месяц разместили 1400 новых вакансий для рабочих

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В Калининградской области за месяц появилось около 1,4 тыс. новых вакансий для представителей рабочих специальностей. Это на 99% больше, чем годом ранее.
В Калининградской области за месяц разместили 1400 новых вакансий для рабочих
  • РИА Новости

Всего на рынке труда в регионе 4,6 тыс. соискателей-рабочих, пишет «Янтарный край» со ссылкой на данные сервиса HeadHunter.

Рейтинг самых востребованных рабочих профессий в регионе возглавляет профессия водителя.

Средний уровень зарплаты для специалистов рабочих профессий превышает 60 тыс. рублей, что на 16 тыс. рублей больше, чем в 2023-м.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.

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