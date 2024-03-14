В Калининградской области за месяц разместили 1400 новых вакансий для рабочих

В Калининградской области за месяц появилось около 1,4 тыс. новых вакансий для представителей рабочих специальностей. Это на 99% больше, чем годом ранее.

Всего на рынке труда в регионе 4,6 тыс. соискателей-рабочих, пишет «Янтарный край» со ссылкой на данные сервиса HeadHunter.

Рейтинг самых востребованных рабочих профессий в регионе возглавляет профессия водителя.

Средний уровень зарплаты для специалистов рабочих профессий превышает 60 тыс. рублей, что на 16 тыс. рублей больше, чем в 2023-м.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.