В Калининградской области за месяц разместили 1400 новых вакансий для рабочих
- РИА Новости
Всего на рынке труда в регионе 4,6 тыс. соискателей-рабочих, пишет «Янтарный край» со ссылкой на данные сервиса HeadHunter.
Рейтинг самых востребованных рабочих профессий в регионе возглавляет профессия водителя.
Средний уровень зарплаты для специалистов рабочих профессий превышает 60 тыс. рублей, что на 16 тыс. рублей больше, чем в 2023-м.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.