Челябинские специалисты восстановили стоматологическую клинику в Волновахе

Специалисты из Челябинска восстановили городскую стоматологическую поликлинику в подшефной Волновахе (ДНР).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства ДНР.

Администрация Волновахского района и Челябинская область подписали соглашение о сотрудничестве 16 июня 2022 года.

«За два года в подшефном Челябинской области районе восстановлено более 270 различных объектов. Жилые дома, школы, больницы, центры культуры и досуга, спортивные комплексы, дороги и административные здания», — рассказал премьер-министр ДНР Евгений Солнцев.

В частности, в стоматологической поликлинике специалисты восстановили кровлю, чердачное перекрытие, межэтажные конструкции, заменили окна и двери, обновили инженерные сети, провели внутреннюю отделку помещений.

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