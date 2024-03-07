Северодонецк получит технику для многофункциональных центров

В Северодонецк из Пермского края отправили партию техники для многофункциональных центров.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал администрации Северодонецка.

«В пути десять многофункциональных устройств и фотоаппарат для оказания услуги по выдаче водительских удостоверений», — рассказали в мэрии.

Пермский край в 2023 году также отправлял в Северодонецк необходимую технику и комплектующие для открытия в городе МФЦ.

Ранее сообщалось, что специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа построят в Волновахе (ДНР) новый спортивный комплекс.