Специалисты из ЯНАО построят новый спорткомплекс в Волновахе
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Такое решение было принято в ходе рабочей поездки губернатора региона Дмитрия Артюхова, сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию Волновахского района.
«Новый объект появится рядом со стадионом «Ямал», который восстановлен округом», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным в ходе рабочего визита в Волновахский район республики.