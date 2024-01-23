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Специалисты из ЯНАО построят новый спорткомплекс в Волновахе

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Специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа построят в Волновахе (ДНР) новый спортивный комплекс.
Специалисты из ЯНАО построят новый спорткомплекс в Волновахе
  • Gettyimages.ru
  • © Monoliza21

Такое решение было принято в ходе рабочей поездки губернатора региона Дмитрия Артюхова, сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию Волновахского района.

«Новый объект появится рядом со стадионом «Ямал», который восстановлен округом», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным в ходе рабочего визита в Волновахский район республики.

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