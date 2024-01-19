Губернатор Ямала посетил Волновахский район ДНР с рабочим визитом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным в ходе своего рабочего визита в Волновахский район республики.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на правительство ЯНАО.

«Посмотрели динамику работ в районе. Она, конечно, положительная, многое сделано. За прошлый год уже практически выполнили план на трёхлетку, то есть идём с трёхкратным опережением», — сказал Артюхов.

Отмечается, что за прошлый год ямальские специалисты восстановили 200 домов. Ещё 20 многоквартирных домов находятся в работе. Также близки к завершению работы в зданиях МФЦ и бывшего Дома пионеров.

В ходе шефства Ямала над Волновахским районом округ также отремонтировал семь корпусов больницы, станцию переливания крови, 18 школ и 12 детских садов, музыкальную школу и школу искусств, два корпуса ПТУ, здание управления соцзащиты.

«Помощь от ЯНАО не ограничивается ремонтными работами. В Волновахский район доставлено большое количество необходимой спецтехники, автобусы, стройматериалы, медикаменты и другие гуманитарные грузы. Для детей организуются оздоровление и путешествия», — добавил Пушилин.

В октябре 2023 года сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион принимает активное участие в работе по восстановлению новых регионов, в том числе Донбасса.