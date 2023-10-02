Воробьёв рассказал об участии Подмосковья в работе по восстановлению Донбасса
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Вы знаете, что наши подшефные территории — Тельмановский, Новоазовский районы, город Мариуполь — в том числе с участием наших рабочих восстанавливаются. Районы, которые прилегают к Мариуполю», — сказал Воробьёв на совещании с руководством областного правительства и главами округов.
По его словам, ДНР является для Подмосковья приоритетным партнёром в части отдыха детей, решения вопросов, связанных с бытом.
Воробьёв также выразил благодарность главам округов, активно участвующим в этой работе.
Ранее сообщалось, что во время второй командировки врачей из Ямало-Ненецкого автономного округа в подшефную Волноваху в июле и августе обследование у медиков прошли более 2,7 тыс. жителей ДНР.