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Воробьёв рассказал об участии Подмосковья в работе по восстановлению Донбасса

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион принимает активное участие в работе по восстановлению новых регионов, в том числе Донбасса.
Воробьёв рассказал об участии Подмосковья в работе по восстановлению Донбасса

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Вы знаете, что наши подшефные территории — Тельмановский, Новоазовский районы, город Мариуполь — в том числе с участием наших рабочих восстанавливаются. Районы, которые прилегают к Мариуполю», — сказал Воробьёв на совещании с руководством областного правительства и главами округов.

По его словам, ДНР является для Подмосковья приоритетным партнёром в части отдыха детей, решения вопросов, связанных с бытом.

Воробьёв также выразил благодарность главам округов, активно участвующим в этой работе.

Ранее сообщалось, что во время второй командировки врачей из Ямало-Ненецкого автономного округа в подшефную Волноваху в июле и августе обследование у медиков прошли более 2,7 тыс. жителей ДНР.

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