В ЯНАО назвали вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на HeadHunter.
Руководитель строительства требуется в Салехарде, ему готовы предложить зарплату от 440 тыс. рублей.
В Новом Уренгое нужен главный инженер на зарплату от 400 тыс. рублей, а также руководитель отдела продаж спецтехники, ему готовы предложить от 350 тыс. рублей.
Кроме того, в Губкинском заместителю директора филиала готовы платить от 400 тыс. рублей, а гендиректору в Лабытнанги — от 300 до 500 тыс. рублей.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.