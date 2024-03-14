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В ЯНАО назвали вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

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Аналитики сделали подборку самых высокооплачиваемых вакансий Ямало-Ненецкого автономного округа. Так, компенсацию в размере более 400 тыс. рублей в регионе предлагают руководителю строительства, главному инженеру и заместителю директора филиала.
В ЯНАО назвали вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на HeadHunter.

Руководитель строительства требуется в Салехарде, ему готовы предложить зарплату от 440 тыс. рублей.

В Новом Уренгое нужен главный инженер на зарплату от 400 тыс. рублей, а также руководитель отдела продаж спецтехники, ему готовы предложить от 350 тыс. рублей.

Кроме того, в Губкинском заместителю директора филиала готовы платить от 400 тыс. рублей, а гендиректору в Лабытнанги — от 300 до 500 тыс. рублей.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.

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