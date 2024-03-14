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ЕДДС: авария Ми-8 произошла в 13-15 километрах от рудника «Кварцевый»

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Авария Ми-8 в Магаданской области произошла в 13-15 км от рудника «Кварцевый».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ЕДДС Северо-Эвенского муниципального округа.

По его словам, место ЧП определено.

«Из рудника «Кварцевого» выехала бригада: медики, спасатели. Это отдалённая местность, не возле населённых пунктов...», — передаёт агентство.

Ранее в начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Павел Клочков заявил, что один человек погиб, двое пострадали при жёсткой посадке вертолёта в Северо-Эвенском районе Магаданской области.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что причиной ЧП с МИ-8 в Магаданской области стала, предварительно, неисправность двигателя.

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