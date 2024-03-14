Путин: мы доказали, что умеем быть вместе, защищая суверенитет и безопасность

Граждане России уже доказали, что умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность.

С таким заявлением в обращении к россиянам перед президентскими выборами, показанном в эфире Первого канала, выступил президент России Владимир Путин.

«Мы уже доказали, что умеем быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин перед голосованием на выборах президента обратился к россиянам.

Также он заявил, что народ России является единственным источником власти в стране.

Кроме того, российский лидер отметил, что России для преодоления сложных вызовов нужна сплочённость.