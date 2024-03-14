Путин призвал россиян проголосовать на выборах президента

Президент России Владимир Путин в преддверии президентских выборов призвал граждан страны принять участие в голосовании.

Фрагмент видеообращения, как информирует ТАСС, был показан в новостях в дальневосточном эфире Первого канала.

«Необходимо подтвердить нашу сплочённость, решимость вместе идти вперёд», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что каждый голос ценен и значим.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона обеспечит полноценное право россиян за рубежом проголосовать на выборах президента.