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Путин призвал россиян проголосовать на выборах президента

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Президент России Владимир Путин в преддверии президентских выборов призвал граждан страны принять участие в голосовании.

Фрагмент видеообращения, как информирует ТАСС, был показан в новостях в дальневосточном эфире Первого канала.

«Необходимо подтвердить нашу сплочённость, решимость вместе идти вперёд», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что каждый голос ценен и значим. 

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона обеспечит полноценное право россиян за рубежом проголосовать на выборах президента.

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