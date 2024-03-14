Путин призвал россиян проголосовать на выборах президента
Фрагмент видеообращения, как информирует ТАСС, был показан в новостях в дальневосточном эфире Первого канала.
«Необходимо подтвердить нашу сплочённость, решимость вместе идти вперёд», — сказал российский лидер.
При этом Путин отметил, что каждый голос ценен и значим.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона обеспечит полноценное право россиян за рубежом проголосовать на выборах президента.