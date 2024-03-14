Путин заявил, что России для преодоления сложных вызовов нужна сплочённость

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед президентскими выборами, показанном в эфире Первого канала, заявил, что российскому обществу нужно быть сплочённым, чтобы и дальше преодолевать трудности и достойно отвечать на сложные вызовы.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам главы государства, россияне понимают, какой непростой период сейчас у нашей страны и какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах.

«И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплочёнными и уверенными в себе», — сказал российский лидер.

Ранее Путин перед голосованием на выборах президента обратился к россиянам.

Также он заявил, что народ России является единственным источником власти в стране.