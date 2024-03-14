Президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее и реализацию дальнейших планов.

Это, как сообщает РИА Новости, он подчеркнул в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала.

«У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь», — сказал российский лидер.

По его словам, важно не свернуть с этого пути и добиться поставленных целей.

Ранее Путин перед голосованием на выборах президента обратился к россиянам.

Также он заявил, что России для преодоления сложных вызовов нужна сплочённость.

Кроме того, он назвал участие в предстоящих выборах проявлением патриотизма.