Минсельхоз: в Новгороде фермеру грозит суд за издевательство над коровами

Новгородскому фермеру грозит уголовная ответственность за содержание коров в большом количестве навоза.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз региона.

«В деревне Осташево Мошенского округа скот заживо гниёт и умирает», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в 2023 году представители администрации и ветстанции из-за нарушений неоднократно выезжали в коровник.

«По итогам проверки будут приняты самые жёсткие меры к виновным, вплоть до уголовной ответственности», — передаёт агентство.

Ранее полиция возбудила уголовное дело против жителя Читы за убийство бездомного пса.

Также в Нижнекамском районе Татарстана возбудили уголовное дело по факту издевательства над собаками в селе Шингальчи.