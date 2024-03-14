Минсельхоз: в Новгороде фермеру грозит суд за издевательство над коровами
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз региона.
«В деревне Осташево Мошенского округа скот заживо гниёт и умирает», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в 2023 году представители администрации и ветстанции из-за нарушений неоднократно выезжали в коровник.
«По итогам проверки будут приняты самые жёсткие меры к виновным, вплоть до уголовной ответственности», — передаёт агентство.
Ранее полиция возбудила уголовное дело против жителя Читы за убийство бездомного пса.
Также в Нижнекамском районе Татарстана возбудили уголовное дело по факту издевательства над собаками в селе Шингальчи.