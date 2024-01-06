RT в Telegram
Подпишись

Мужчина в Чите зарезал бездомного пса

Короткая ссылка
Полиция возбудила уголовное дело против жителя Читы за убийство бездомного пса.

«Мужчина зарезал бездомную собаку... В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК России «Жестокое обращение с животными», — говорится в сообщении регионального управления МВД России.

Ранее в УМВД Приморского края заявили, что подозреваемый в убийстве собаки на привязи в Приморье подросток признался в содеянном и публично раскаялся.

В декабре 2023 года прокуратура начала проверку по поводу массовой гибели коров на ферме в селе Костромское на Сахалине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить