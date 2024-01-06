Мужчина в Чите зарезал бездомного пса

Полиция возбудила уголовное дело против жителя Читы за убийство бездомного пса.

«Мужчина зарезал бездомную собаку... В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК России «Жестокое обращение с животными», — говорится в сообщении регионального управления МВД России.

Ранее в УМВД Приморского края заявили, что подозреваемый в убийстве собаки на привязи в Приморье подросток признался в содеянном и публично раскаялся.

В декабре 2023 года прокуратура начала проверку по поводу массовой гибели коров на ферме в селе Костромское на Сахалине.