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В Татарстане завели дело по факту жестокого обращения с животными

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В Нижнекамском районе Татарстана возбудили уголовное дело по факту издевательства над собаками в селе Шингальчи.
В Татарстане завели дело по факту жестокого обращения с животными
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По имеющейся информации, неизвестные ради собственного развлечения переезжали собак на снегоходах.

После нескольких заявлений о жестоком обращении с животными в дежурную часть полиции, была организована проверка, результатом которой стало возбуждение уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на московский портал «Наш город» жители столицы отправили более 400 обращений о животных, которые попали в беду.

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