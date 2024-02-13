В Татарстане завели дело по факту жестокого обращения с животными
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По имеющейся информации, неизвестные ради собственного развлечения переезжали собак на снегоходах.
После нескольких заявлений о жестоком обращении с животными в дежурную часть полиции, была организована проверка, результатом которой стало возбуждение уголовного дела.
Ранее сообщалось, что на московский портал «Наш город» жители столицы отправили более 400 обращений о животных, которые попали в беду.