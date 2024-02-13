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Портал «Наш город» получил более 400 обращений о животных в опасности

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На московский портал «Наш город» жители столицы отправили более 400 обращений о животных, которые попали в беду.
Портал «Наш город» получил более 400 обращений о животных в опасности
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Раздел «Животное в опасности» появился более года назад.

Для помощи домашнему питомцу или бездомному животному необходимо заполнить форму, в которой описать проблему, добавить фотографию, а также указать точку на карте, где его обнаружили.

Далее заявка передаётся в соответствующий орган власти для проведения проверки и принятия мер.

Чаще всего городские службы оказывают помощь застрявшим на деревьях кошкам или оказавшимся в автотранспорте собакам.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что сохранение и разведение редких видов животных в настоящее время является его главной миссией.

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