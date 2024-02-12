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В день 160-летия в Московском зоопарке рассказали о его главной миссии

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Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в день 160–летнего юбилея, который отмечается 12 февраля, заявила, что сохранение и разведение редких видов животных в настоящее время является его главной миссией.
В день 160-летия в Московском зоопарке рассказали о его главной миссии

Обитатели Московского зоопарка регулярно приносят потомство, и это свидетельствует о том, что животные живут в комфортной среде, сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, специалисты стараются создать для животных условия, максимально приближенные к естественным.

«Благодаря этому в нашем зоопарке потомство дают даже те виды, которые плохо размножаются в неволе. Например, лучистая черепаха, лесной дракон и гвинейский турако», — отметила Акулова.

За минувший год в зоопарке появилось на свет больше 1,5 тыс. детёнышей. В их числе два ягнёнка овцы святого Якоба, красные и розовые фламинго, птенец журавля Стенли, капибары и детёныш большой панды, который появился на свет в неволе впервые в истории страны.

Ранее Светлана Акулова рассказала, что для посетителей подготовлена специальная праздничная программа в честь 160-летия со дня основания зоосада.

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