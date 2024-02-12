В день 160-летия в Московском зоопарке рассказали о его главной миссии
Обитатели Московского зоопарка регулярно приносят потомство, и это свидетельствует о том, что животные живут в комфортной среде, сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».
По её словам, специалисты стараются создать для животных условия, максимально приближенные к естественным.
«Благодаря этому в нашем зоопарке потомство дают даже те виды, которые плохо размножаются в неволе. Например, лучистая черепаха, лесной дракон и гвинейский турако», — отметила Акулова.
За минувший год в зоопарке появилось на свет больше 1,5 тыс. детёнышей. В их числе два ягнёнка овцы святого Якоба, красные и розовые фламинго, птенец журавля Стенли, капибары и детёныш большой панды, который появился на свет в неволе впервые в истории страны.
Ранее Светлана Акулова рассказала, что для посетителей подготовлена специальная праздничная программа в честь 160-летия со дня основания зоосада.