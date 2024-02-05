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В Московском зоопарке пройдёт праздничная программа в честь юбилея

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Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что для посетителей подготовлена специальная праздничная программа в честь 160-летия со дня основания зоосада.
В Московском зоопарке пройдёт праздничная программа в честь юбилея
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Мы приглашаем взрослых и детей отметить с нами юбилей зоосада и познакомиться с его уникальной историей, а также узнать интересные факты о представителях фауны, живущих на его территории», — сказала Акулова.

Московский зоопарк основан в 1864 году. За это время число обитателей выросло с 300 особей до 8 тыс.

Мероприятия состоятся в феврале — марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что в океанариуме Приморского края родилось несколько птенцов пингвинов Гумбольдта — вида, занесённого в Международную Красную книгу.

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