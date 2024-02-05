В Московском зоопарке пройдёт праздничная программа в честь юбилея
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Мы приглашаем взрослых и детей отметить с нами юбилей зоосада и познакомиться с его уникальной историей, а также узнать интересные факты о представителях фауны, живущих на его территории», — сказала Акулова.
Московский зоопарк основан в 1864 году. За это время число обитателей выросло с 300 особей до 8 тыс.
Мероприятия состоятся в феврале — марте 2024 года.
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